Precipita dal balcone e finisce su un' auto

Una donna è caduta dal balcone del suo appartamento in via Leopoldo Mugnone a Marcianise, finendo su un'auto parcheggiata sotto. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio, senza che siano stati riferiti dettagli sulle circostanze. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per i rilievi e i soccorsi. La donna è stata trasportata in ospedale per le cure del caso.

