Anziano precipita dal balcone in ospedale e muore | 8 indagati

La Procura di Nocera Inferiore ha avviato un’indagine sulla morte di un uomo di 91 anni, deceduto dopo essere precipitato dal quarto piano dell’ospedale Umberto I il 27 dicembre. Sono otto le persone iscritte nel registro degli indagati. L’indagine mira a chiarire le cause e le eventuali responsabilità legate a questo episodio.

La Procura di Nocera Inferiore ha aperto un'inchiesta sulla morte di un anziano di 91 anni, precipitato dal balcone del quarto piano dell'ospedale Umberto I lo scorso 27 dicembre. L'ipotesi di reato è omicidio colposo e nel registro degli indagati risultano otto sanitari, tra medici e infermieri.

