Auto precipita dal cavalcavia e finisce vicino ai binari | ferito un uomo nel Casertano
Questa mattina, un'auto è precipitata dal cavalcavia a Casagiove e si è fermata vicino ai binari. Un uomo è rimasto ferito nell’incidente e ora è sotto le cure dei sanitari del 118. I vigili del fuoco sono intervenuti subito per mettere in sicurezza la zona. Le cause dello schianto sono ancora da accertare.
L'incidente si è verificato nella mattinata di oggi, venerdì 6 febbraio, a Casagiove. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118.🔗 Leggi su Fanpage.it
