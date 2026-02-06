Auto precipita dal cavalcavia e finisce vicino ai binari | ferito un uomo nel Casertano

Questa mattina, un'auto è precipitata dal cavalcavia a Casagiove e si è fermata vicino ai binari. Un uomo è rimasto ferito nell’incidente e ora è sotto le cure dei sanitari del 118. I vigili del fuoco sono intervenuti subito per mettere in sicurezza la zona. Le cause dello schianto sono ancora da accertare.

