Aereo precipita vicino all’aeroporto | ci sono vittime

Un incidente aereo si è verificato vicino all’aeroporto internazionale di Toluca, nel centro del Messico, causando un'immediata emergenza. Un fragore improvviso e una densa colonna di fumo nero hanno attirato l’attenzione di residenti e passanti, interrompendo bruscamente le attività quotidiane nella zona. La tragedia ha provocato vittime e stanno ancora emergendo i dettagli dell’incidente.

© Tvzap.it - Aereo precipita vicino all’aeroporto: ci sono vittime Un fragore improvviso, seguito da una densa colonna di fumo nero visibile anche a grande distanza, ha interrotto la quotidianità del pomeriggio nella zona dell’aeroporto internazionale di Toluca, nel centro del Messico. Un jet privato, impegnato nelle fasi finali di avvicinamento allo scalo, è precipitato in prossimità delle piste, schiantandosi in un’area industriale alla periferia della città e innescando un violento incendio. Aereo privato precipita: è tragedia. Il velivolo, secondo le prime informazioni diffuse dalle autorità aeroportuali e dai media locali, stava completando la procedura di atterraggio quando avrebbe iniziato a perdere rapidamente quota, fino all’impatto al suolo. Tvzap.it F-18 precipita durante un’esibizione: le immagini dello schianto Aereo fallisce atterraggio di emergenza e precipita in Messico: 10 morti, tra le vittime 3 bambini - Un incidente aereo si è verificato nelle scorse ore nella zona di San Mateo Atenco, un'area industriale a 5 chilometri dall'aeroporto di Toluca, in Messico ... fanpage.it

Aereo precipita in strada fuori Vicenza: quattro feriti, grave il pilota. L'sos alla torre di controllo e lo schianto: i passanti soccorrono i passeggeri - facebook.com facebook