Tragedia nei cieli aereo precipita | è strage Anche bambini!

Un incidente aereo si è verificato, provocando una tragedia di vaste proporzioni. Un boato improvviso e una colonna di fumo nero hanno segnato il drammatico evento, che ha coinvolto anche bambini. Le autorità sono immediatamente intervenute, mentre i soccorritori si sono mobilitati per gestire l'emergenza e ricostruire la dinamica della tragedia.

Un boato improvviso, una colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza, poi il silenzio rotto dalle sirene. È lo scenario che si è presentato nel pomeriggio nei pressi dell'aeroporto internazionale di Toluca, nel centro del Messico, dove un jet privato si è schiantato durante le fasi di avvicinamento allo scalo. L'impatto è avvenuto in una zona industriale alla periferia della città, a breve distanza dalle piste, provocando un incendio e un immediato intervento dei soccorsi. Secondo le prime ricostruzioni, l'aereo stava tentando l'atterraggio quando avrebbe perso improvvisamente quota, precipitando al suolo e prendendo fuoco.

