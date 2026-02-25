Studenti casertani protagonisti sul palco di Casa Sanremo con due brani inediti

Sanremo non è soltanto il palcoscenico dei grandi nomi della canzone italiana. È anche il luogo in cui i giovani talenti trovano spazio, voce e conferme. E tra questi, quest’anno, si è distinta con forza la I.C. Principe di Piemonte, protagonista a Sanremo durante i giorni del Festival con la sua Piccola Orchestra e Coro “Perla”. Il 24 febbraio l’ensemble si è esibito in diretta streaming e sul canale 254 del digitale terrestre, all’interno di Livebox Casa Sanremo, portando sul palco due brani inediti scritti e composti dagli studenti dell’indirizzo musicale e arrangiati dai docenti attraverso l’etichetta scolastica Perla Records. Una performance intensa, accolta da applausi e apprezzamenti, seguita da interviste e momenti di confronto con la redazione di Casa Sanremo. Non è stata soltanto un’esibizione. È stata una vera e propria esperienza artistica e di vita. Gli studenti, guidati dai docenti di strumento e coro Nicola Russano, Marco Pescosolido, Vincenzo Adelini, Elvira Menditto e Lucia Surano, hanno vissuto la musica in ogni momento del viaggio: tra una prova e l’altra, tra una diretta e un’intervista, hanno suonato anche all’aperto, nelle strade di Sanremo e durante la permanenza a Milano, trasformando piazze e angoli urbani in piccoli palcoscenici spontanei. 🔗 Leggi su Casertanews.it

