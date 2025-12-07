Artdays Campania | Al Cigno mostra di dipinti inediti di Bartolomeo Gatto

Nell’ambito della manifestazione Art Days Napoli Campania, La Fondazione Bartolomeo Gatto inaugura la mostra “Rosso.” di Bartolomeo Gatto. La Fondazione Bartolomeo Gatto presenterà dieci opere inedite. “Sono dipinti realizzati dal 1990 al 2010 molti dei quali presentati al pubblico per la prima. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

