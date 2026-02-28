Pooh a Sanremo 2026 polemiche per l' esibizione dal Suzuki Stage

Durante il Festival di Sanremo 2026, i Pooh si sono esibiti sul palco Suzuki Stage, un'area secondaria rispetto al principale. I fan dei gruppi presenti hanno espresso insoddisfazione, criticando la posizione riservata agli artisti, tra cui Facchinetti e Battaglia. La discussione si è accesa sui social e sui media, evidenziando le differenze tra le varie aree del festival.

A tre anni dall'ospitata del 2023, in ricordo di Stefano D'Orazio, i Pooh tornano a esibirsi durante la serata finale della 76ª edizione del Festival di Sanremo, in programma sabato 28 febbraio. L'occasione perfetta per celebrare i 60 anni di carriera della storica band e rilanciare il tour Pooh 60, al via il 25 settembre dalla ChorusLife Arena di Bergamo. Un lungo viaggio, dagli esordi a Bologna nel 1966 fino ai giorni nostri, che meritava - così sostengono alcuni dei fan - la ribalta dell'Ariston. Lo zoccolo duro degli ammiratori, infatti, non ha apprezzato di vedere le quattro leggende del pop italiano confinate nella cornice esterna di Piazza Colombo, sotto le luci del Suzuki stage. I fan non hanno apprezzato il palco secondario a cui sono stati relegati Facchinetti, Battaglia, Canzian e Fogli. Sanremo 2026: polemica per i Pooh in Piazza Colombo. Fan delusi per l'esibizione esterna al Suzuki Stage: È riduttiva per la storia della band.