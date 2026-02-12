Sanremo 2026 sul Suzuki Stage The Kolors Pooh Gabbani

Questa mattina Carlo Conti ha svelato i nomi degli artisti che si esibiranno sul Suzuki Stage di Piazza Colombo durante le cinque serate del Festival di Sanremo 2026. Tra gli ospiti ci saranno i The Kolors, Pooh e Gabbani. I cantanti si preparano ad animare le serate con le loro performance dal vivo. La città si riempie di attesa e curiosità per questa nuova edizione.

Carlo Conti ha annunciato gli artisti che si esibiranno dal Suzuki Stage di Piazza Colombo durante le cinque serate del Festival di Sanremo 2026, con collegamenti dall'Ariston e la condizione di Daniele Battaglia. Si parte con Gaia martedì 24 febbraio, dopo il successo di Chiamo io, chiami tu, canzone presentata alla scorsa edizione della kermesse e diventata virale anche grazie alla coreografia. Spazio poi a Bresh, altro partecipante dello scorso Festival, così come i The Kolors e Francesco Gabbani.

