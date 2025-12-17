Roma agguato nella notte | due ragazzi feriti a colpi di pistola Ci hanno sparato senza motivo

Nella notte, nella zona di Villaggio Falcone, a poca distanza da Ponte di Nona Nuova, si è verificato un grave episodio di violenza con due ragazzi feriti a colpi di pistola. Un ragazzo di 18 anni e uno di 26 sono stati raggiunti dai proiettili e lasciati in terra sanguinanti, senza che fosse ancora chiara la motivazione dietro l'agguato.

Un ragazzo di 18 anni e uno di 26 feriti e lasciati in terra sanguinanti. Colpi di pistola esplosi nella notte nella zona di Villaggio Falcone, a pochi chilometri da Ponte di Nona Nuova. A Roma si spara ancora e l'ipotesi, anche in questa circostanza, è che il contesto nel quale si è.

