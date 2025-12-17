Agguato a colpi di pistola nella notte | feriti due ragazzi di 18 e 26 anni
Nella periferia est di Roma, nella notte, si è verificato un agguato a colpi di pistola che ha coinvolto due giovani di 18 e 26 anni, entrambi con precedenti per droga. L'episodio ha provocato feriti e desta preoccupazione per la sicurezza della zona. Le forze dell'ordine stanno indagando per ricostruire la dinamica dell'accaduto.
L'aggressione a colpi di pistola nella periferia est di Roma: feriti due ragazzi con precedenti per droga. I carabinieri indagano su dinamica e movente.
