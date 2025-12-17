Agguato a colpi di pistola nella notte | feriti due ragazzi di 18 e 26 anni

Nella periferia est di Roma, nella notte, si è verificato un agguato a colpi di pistola che ha coinvolto due giovani di 18 e 26 anni, entrambi con precedenti per droga. L'episodio ha provocato feriti e desta preoccupazione per la sicurezza della zona. Le forze dell'ordine stanno indagando per ricostruire la dinamica dell'accaduto.

Agguato a colpi di pistola a Roma est, due feriti. «Ci ha sparato un uomo incappucciato mentre tornavamo a casa» - Le vittime sono un 18enne bengalese e un 26enne romano entrambi con precedenti per droga raggiunti dai proiettili a un braccio e a una gamba in via della Riserva Nuova, a Villaggio Falcone ... roma.corriere.it

Agguato ad Avellino, Ezio e Luigi feriti da colpi di pistola: episodi collegati #Avellino - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.