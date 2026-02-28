pontedera esame pesaro servono punti adesso

A Pontedera si prepara una partita importante contro Pesaro, con l’obiettivo di ottenere punti decisivi in vista del prosieguo del campionato. La trasferta coincide con una settimana intensa, che include anche il match infrasettimanale al Mannucci contro la Juventus Next Gen e un’altra trasferta a Perugia. Ricorda il primo turno dei playoff dello scorso anno, con sfide decisive e momenti chiave.

La trasferta di Pesaro, oltre ad aprire una settimana caratterizzata dal turno infrasettimanale – mercoledì al Mannucci arriva la Juventus Next Gen e lunedì sera c’è la trasferta di Perugia – riporta alla memoria il primo turno dei play off del campionato scorso. Era il 4 maggio 2025 e il Pontedera uscì subito di scena per il rotto della cuffia, subendo la rete dell’1-1, che qualificò i biancorossi solo al 93’, grazie alla rete di Cannavò che eguagliò quella di Corona nel primo tempo. Né la Vis, rimasta sempre nella mani di Stellone, né il Pontedera, che dopo la riconferma di Menichini è ora sotto la guida di Braglia dopo l’interregno di Banchieri, sono però le stesse dell’anno scorso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

