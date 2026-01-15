pontedera ora servono punti si insiste per magnaghi

A Pontedera, ora più che mai, è necessario mettere punti in classifica. La recente sconfitta nel derby di Arezzo evidenzia le difficoltà della squadra, che non ha raccolto quanto meritava. L’insistenza su Magnaghi dimostra l’importanza di trovare soluzioni efficaci per migliorare le prestazioni e rafforzare il percorso di salvezza. È un momento in cui ogni dettaglio può fare la differenza per il futuro del Pontedera.

La sconfitta nel derby di Arezzo è l’ulteriore partita nella quale il Pontedera è uscito dal terreno di gioco dopo aver raccolto meno di quanto avrebbe meritato. I dati dell’1-0 di domenica dicono infatti che la squadra di Simone Banchieri ha perso senza aver subito tiri in porta. Non avendone neppure fatti, il risultato più giusto sarebbe stato quindi lo 0-0. Invece è bastato quel sinistro di Renzi, che ha sbattuto prima contro il palo (e quindi non viene considerato dagli statistici un tiro nello specchio della porta) e dopo contro il corpo di Biagini proteso in tuffo, per affossare i granata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

