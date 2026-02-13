Ariete esame Pontedera In difesa del secondo posto

Ariete Pvp Pallavolo Prato si prepara a sfidare Ambra Cavallini domenica alle 18 al Palazzetto dello Sport Zoli di Pontedera, con l’obiettivo di mantenere il secondo posto in classifica nel campionato di serie B2. La partita è decisiva per la corsa promozione e nasce dalla volontà di consolidare la posizione in classifica, anche dopo alcune recenti vittorie che hanno rafforzato la fiducia del team. Un dettaglio che distingue questa occasione è il ritorno in campo di alcuni giocatori chiave che erano stati infortunati nelle ultime settimane.

Per il campionato di serie B2 è in programma la sfida tra Ambra Cavallini e Ariete Pvp Pallavolo Prato (domenica alle 18 al Palazzetto dello Sport Zoli di Pontedera ). Gara di cartello per la squadra di Massimo Nuti che, questa domenica, sarà protagonista in casa dell'Ambra Cavallini. All'andata la sfida tra le pratesi e la formazione pisana, proveniente dalla categoria superiore, terminò con la vittoria di Nesi e compagne al quinto set. Una gara bella, palpitante e che le due formazioni avevano interpretato al meglio. Oggi le due compagini si ritrovano di fronte in condizioni di classifica diverse.