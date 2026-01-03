Roma in casa con 4 chili di droga | arrestato 22enne

A Roma, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Trastevere hanno arrestato un 22enne residente in Largo Guastalla, trovato in possesso di circa quattro chili di droga e ritenuto coinvolto in attività di spaccio e ricettazione. L’intervento si inserisce nelle attività di controllo volte a contrastare il traffico di sostanze stupefacenti nella capitale.

Roma, 3 gennaio 2026 – I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Trastevere, d'intesa con la Procura della Repubblica di Roma, hanno arrestato un 22enne romano, residente in Largo Guastalla, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e ricettazione. L'intervento è scattato nella tarda serata di ieri, quando una pattuglia in servizio di controllo del territorio ha notato il giovane a bordo di un'auto, ferma nei pressi della sua abitazione, con un atteggiamento che ha destato immediato sospetto. I militari hanno deciso di procedere a un controllo approfondito, estendendo la perquisizione dal veicolo all'abitazione del ragazzo.

