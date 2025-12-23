Rosignano | In casa nasconde tre pistole droga e 4mila euro in contanti | arrestato

Un uomo di 45 anni, residente a Rosignano Marittimo, è stato arrestato dai carabinieri dopo che in casa sono state trovate tre pistole, tra cui una rubata, sostanze stupefacenti e 4.000 euro in contanti. L’operazione si inserisce nelle attività di controllo sul territorio, con l’obiettivo di contrastare il traffico di armi e droga. L’uomo, di origine albanese, è stato portato in caserma per le verifiche del caso.

