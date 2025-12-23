Rosignano | In casa nasconde tre pistole droga e 4mila euro in contanti | arrestato
Un uomo di 45 anni, residente a Rosignano Marittimo, è stato arrestato dai carabinieri dopo che in casa sono state trovate tre pistole, tra cui una rubata, sostanze stupefacenti e 4.000 euro in contanti. L’operazione si inserisce nelle attività di controllo sul territorio, con l’obiettivo di contrastare il traffico di armi e droga. L’uomo, di origine albanese, è stato portato in caserma per le verifiche del caso.
In casa nascondeva armi (di cui una rubata), droga e contanti. Per questo un 45enne di origine albanese residente a Rosignano Marittimo è stato arrestato dai carabinieri nei giorni scorsi. Durante una perquisizione nella sua abitazione i militari dell'Arma hanno rinvenuto e sequestrato: una. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Leggi anche: Legnano, 1 kg di droga e 20mila euro in contanti in casa, arrestato spacciatore
Leggi anche: Ostia, blitz nei fortini dei pusher. Trovati droga, pistole e 100mila euro in contanti
In casa tre pistole, munizioni, droga e contanti: 45enne arrestato - Arrestato a Vada, nel comune di Rosignano Marittimo, un cittadino albanese di 45 anni al termine di una perquisizione domiciliare condotta dai ... gonews.it
Via Aurelia 557 - Rosignano Solvay Via Aurelia 35 - Donoratico Se sei lontano facciamo anche SPEDIZIONI a casa! Chiedici come in DM o Whatsapp - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.