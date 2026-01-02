notte di capodanno a firenze maxi rissa a due passi dal duomo la battaglia di sedie e tavolini ripresa in un video

Nella notte di Capodanno a Firenze, si è verificata una violenta rissa nei pressi del Duomo, coinvolgendo diverse persone e coinvolgendo sedie e tavolini. L’evento, ripreso in un video, ha mostrato scene di caos e aggressioni che sono poi state condivise sui social, attirando l’attenzione sulla dimensione della violenza urbana in un contesto di festa e aggregazione.

Firenze, 2 gennaio 2026 – Sedie e tavolini che volano nel cuore di Firenze, tra urla, lanci di oggetti e scene di violenza gratuita che hanno fatto rapidamente il giro dei social. È quanto accaduto nella notte di Capodanno in piazza del Duomo, trasformata in teatro di una maxi rissa che ha lasciato sgomenti cittadini e turisti. I disordini sono cominciati poco prima delle 3. Secondo le ricostruzioni emerse online, i disordini sarebbero iniziati poco prima delle 3 del mattino e si sarebbero protratti a più riprese per circa due ore, spostandosi anche in altre zone del centro storico fino all’area della stazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

