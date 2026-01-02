Notte di Capodanno a Firenze maxi rissa a due passi dal Duomo La battaglia di sedie e tavolini ripresa in un video
Nella notte di Capodanno a Firenze, si è verificata una violenta rissa nei pressi del Duomo, coinvolgendo diverse persone e coinvolgendo sedie e tavolini. L’evento, ripreso in un video, ha mostrato scene di caos e aggressioni che sono poi state condivise sui social, attirando l’attenzione sulla dimensione della violenza urbana in un contesto di festa e aggregazione.
Firenze, 2 gennaio 2026 – Sedie e tavolini che volano nel cuore di Firenze, tra urla, lanci di oggetti e scene di violenza gratuita che hanno fatto rapidamente il giro dei social. È quanto accaduto nella notte di Capodanno in piazza del Duomo, trasformata in teatro di una maxi rissa che ha lasciato sgomenti cittadini e turisti. I disordini sono cominciati poco prima delle 3. Secondo le ricostruzioni emerse online, i disordini sarebbero iniziati poco prima delle 3 del mattino e si sarebbero protratti a più riprese per circa due ore, spostandosi anche in altre zone del centro storico fino all’area della stazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Rissa a colpi di sedie e tavolini, il sindaco pronto con un'ordinanza per evitare disordini a Capodanno
Rissa natalizia in pieno centro, volano sedie e tavolini
Capodanno a Firenze, la festa nelle piazze: ottomila persone in Santa Croce - Il freddo non ha scoraggiato il Capodanno, che a Firenze ha visto migliaia di persone riversarsi nelle piazze degli eventi, a cominciare da piazza Santa Croce
Firenze, viaggio nella piazze del Capodanno - La sindaca Sara Funaro tra gli ottomila di Santa Croce: «Vogliamo una Firenze che non lasci indietro nessuno, che unisca bellezza, diritti e solidarietà»
