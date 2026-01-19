Sicurezza sul lavoro | via alla campagna di prevenzione dopo Crans-Montana

Dopo l'incidente di Crans-Montana, si apre una nuova fase di sensibilizzazione sulla sicurezza sul lavoro. Confesercenti Brindisi invita a riflettere sull'importanza di adottare misure preventive per tutelare la salute dei lavoratori. La campagna di prevenzione mira a rafforzare la cultura della sicurezza, affinché tragedie come quella di Crans-Montana possano essere evitate in futuro. La prevenzione resta il primo passo per un ambiente di lavoro più sicuro.

BRINDISI - Il dramma di Crans-Montana torna a far riflettere il mondo dell'imprenditoria locale. "Passati i giorni del clamore, restano quelli del dolore - dichiara Confesercenti Brindisi - ma questo non deve impedire una riflessione" su quanto accaduto. L'associazione sottolinea come la tragedia.🔗 Leggi su Brindisireport.itImmagine generica

Crans-Montana, cosa ci insegna la strage di Capodanno sulla prevenzione degli incendi e sulla sicurezza
L’incidente di Capodanno a Crans-Montana evidenzia come i disastri siano spesso il risultato di problemi strutturali e mancate misure di prevenzione. Secondo Brodie Ramin,, le tragedie derivano raramente da un singolo errore, ma da fallimenti sistemici. Questa riflessione sottolinea l’importanza di un’efficace pianificazione e di un controllo continuo per garantire la sicurezza e prevenire eventi dannosi.

