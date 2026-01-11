Crans-Montana cosa ci insegna la strage di Capodanno sulla prevenzione degli incendi e sulla sicurezza

L’incidente di Capodanno a Crans-Montana evidenzia come i disastri siano spesso il risultato di problemi strutturali e mancate misure di prevenzione. Secondo Brodie Ramin,, le tragedie derivano raramente da un singolo errore, ma da fallimenti sistemici. Questa riflessione sottolinea l’importanza di un’efficace pianificazione e di un controllo continuo per garantire la sicurezza e prevenire eventi dannosi.

Secondo Brodie Ramin, i disastri sono raramente la conseguenza di un singolo gesto: nascono quasi sempre da un fallimento sistemico. «La vera tragedia non è che non sappiamo come funziona la prevenzione, ma che col tempo dimentichiamo di avere paura».

A più di una settimana dalla strage di Crans-Montana costata la vite a 40 persone, tra cui 6 teenager italiani, sono arrivate le scuse della vicesindaca di Crans-Montana per i mancati controlli https://shorturl.at/jG7AR - facebook.com facebook

La tragedia di Crans Montana, il dibattito in studio e il collegamento con Guy Chiappaventi x.com

