Petto di pollo cosce e ali richiamati dai supermercati per sospetta salmonella | i lotti interessati

Otto avvisi di richiamo sono stati emessi dai supermercati Tosano riguardo a diversi lotti di pollo, tra cui petto, cosce e ali. I prodotti interessati sono stati venduti in vaschette preconfezionate con vari tagli, tutti provenienti dalla stessa azienda produttrice. La decisione di richiamare i prodotti è stata presa a causa di un sospetto di presenza di salmonella.

Sono otto gli avvisi di richiamo resi noti dalla catena di supermercati Tosano, tutti riguardanti pollo prodotto dalla stessa ditta e venduto in vaschette preconfezionate con vari tagli.