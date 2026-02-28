Politiche Giovanili in Campania | al via i laboratori per la partecipazione la creatività e l' innovazione

Questa mattina a Palazzo Santa Lucia è stato presentato il progetto di ricerca-azione GenerAzione CreAttiva, rivolto ai giovani tra i 18 e i 35 anni e finanziato dalla Regione Campania. Il progetto prevede l’avvio di laboratori dedicati alla partecipazione, alla creatività e all’innovazione, con l’obiettivo di coinvolgere i giovani in iniziative volte a promuovere il loro ruolo attivo nel territorio.

E' stato presentato stamattina, a Palazzo Santa Lucia,il progetto di ricerca-azione GenerAzione CreAttiva, rivolto ai giovani tra i 18 e i 35 anni e finanziato dalla Regione Campania. Le finalità sono sviluppare competenze creative e promuovere pratiche innovative di cittadinanza attiva grazie a.