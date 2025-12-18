Politano gioca ma a tutta fascia non in attacco | farà lo Spinazzola di destra Corsport

In vista della semifinale di Supercoppa tra Napoli e Milan a Riad, Politano si prepara a svolgere un ruolo chiave sulla fascia, interpretando il ruolo di Spinazzola di destra. La sfida, in programma alle 20 e trasmessa in diretta su Italia1, promette spettacolo e tensione, con i protagonisti pronti a dare il massimo per conquistare la finale.

Semifinale di Supercoppa, Napoli-Milan alle ore 20 a Riad, diretta tv su Italia1. Fabio Mandarini sul Corsport scrive di Politano che torna titolare ma giocherà esterno di centrocampo e non d'attacco. Quel ruolo lì pare che lo sarà assegnato ad Elmas. Sarebbe stata l'occasione per far giocare il tanto strombazzato Vergara. Ma pare di no. In difesa, Juan Jesus nei tre (a sinistra), Buongiorno – acciaccato – è in panchina. Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport: Calcoli alla mano, oltre a Olivera oggi Conte dovrà fare a meno dei soliti Anguissa, De Bruyne, Gilmour e Meret.

