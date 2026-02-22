Mazzocchi titolare al posto di Politano e Gutierrez torna a sinistra Spinazzola in panchina – Corsport

Mazzocchi prende il posto di Politano in campo, mentre Gutierrez torna a giocare sulla fascia sinistra. La scelta deriva dalla voglia di cambiare formazione e dare più spazio a nuovi talenti. Spinazzola rimane in panchina, pronto a entrare a partita in corso. La squadra si presenta con un tridente completamente rinnovato, composto da Hojlund, Vergara e Alisson Santos. La partita si preannuncia ricca di sorprese e strategie diverse.

Mazzocchi titolare al posto di Politano. McTominay resta ancora a casa Il tridente fresco e inedito (Hojlund-Vergara-Alisson Santos) non è la sola novità di giornata. L’altra è Mazzocchi sulla fascia destra al posto di Politano che è ancora alla ricerca della migliore condizione visto che è appena rientrato da un infortunio. Scrive il Corriere dello Sport: Sc ott McTominay non è partito per Bergamo: tutto da rifare, l’infiammazione al tendine del gluteo – di nuovo acuta nel corso della trasferta di Marassi con il Genoa – non è ancora svanita, e dopo le sfide con il Como in Coppa Italia e la Roma salterà anche quella di oggi con l’Atalanta. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

