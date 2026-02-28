Pokémon Vento e Pokémon Onda annunciati ufficialmente | la decima generazione arriverà su Switch 2 nel 2027

The Pokémon Company e Game Freak hanno annunciato ufficialmente i nuovi giochi Pokémon Vento e Pokémon Onda, che segneranno l'inizio della decima generazione della serie. Questi titoli sono stati presentati come i prossimi capitoli principali e arriveranno su Switch 2 nel 2027. La notizia è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale.

The Pokémon Company e Game Freak hanno svelato ufficialmente Pokémon Vento e Pokémon Onda, i nuovi capitoli principali che daranno il via alla decima generazione della serie. L’annuncio è arrivato nel corso di una presentazione ufficiale, accompagnata da un trailer che ha offerto un primo sguardo alla nuova regione e ai Pokémon iniziali, senza però mostrare il gameplay. La nuova ambientazione sembra ispirata a un arcipelago tropicale, con ambienti ricchi di colori e contrasti. Il video ha mostrato spiagge luminose, fitte foreste e zone vulcaniche, ma uno degli elementi più interessanti è la presenza di aree subacquee esplorabili. Questo dettaglio lascia intuire un possibile ritorno o ampliamento delle meccaniche di esplorazione marina, che potrebbero avere un ruolo importante nell’avventura. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

