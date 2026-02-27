Trent’anni di Pokémon annunciati i nuovi titoli Vento e Onda per il 2027

Durante l'annuale evento Pokémon Presents, il gruppo The Pokémon Company ha annunciato ufficialmente due nuovi titoli per il 2027, chiamati Pokémon Vento e Pokémon Onda. La presentazione ha confermato l'arrivo di questi giochi, senza fornire ulteriori dettagli sul contenuto o sulle caratteristiche. L'annuncio segna il trentesimo anniversario del franchise, che continuerà a espandersi con queste nuove uscite.

(Adnkronos) – Durante l'annuale Pokémon Presents, il gruppo The Pokémon Company ha delineato il futuro del franchise annunciando ufficialmente Pokémon Vento e Pokémon Onda. Questi nuovi capitoli della serie RPG principale, sviluppati da GAME FREAK inc., sono previsti per il lancio nel 2027 e segneranno il debutto della serie sulla nuova console Nintendo Switch 2.. Potrebbe interessarti:. L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicali. Apple lancia i nuovi MacBook Air da 13 e 15 pollici con chip M3. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

I nuovi Pokémon sono ufficiali: svelate le immagini ufficiali degli starter di Pokémon Vento e OndaAnnunciati nel trentennale della serie nata con Pokémon Rosso e Verde, i nuovi capitoli introdurranno starter inediti, fondali marini esplorabili e...

Pokémon di 10° generazione: i nuovi capitoli verranno annunciati a febbraio ed avranno una grafica “più evoluta”?Con l’avvicinarsi del Pokémon Day, cresce l’attesa per il futuro della celebre serie di Game Freak.

POKÉMON VENTO e POKÉMON ONDA SONO REALTÀ! Analisi e Reaction completa al Presents

