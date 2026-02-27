I nuovi Pokémon sono ufficiali | svelate le immagini ufficiali degli starter di Pokémon Vento e Onda

Sono stati svelati ufficialmente i nuovi Pokémon, con immagini che mostrano gli starter di Pokémon Vento e Onda. L’annuncio è arrivato in occasione del trentennale della serie, iniziata con Pokémon Rosso e Verde. Nei nuovi capitoli saranno presenti starter inediti, fondali marini esplorabili e un mondo più ricco di ambientazioni.

Annunciati nel trentennale della serie nata con Pokémon Rosso e Verde, i nuovi capitoli introdurranno starter inediti, fondali marini esplorabili e un mondo più ricco. Uscita globale prevista nel 2027 in esclusiva Switch 2.