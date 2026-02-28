Durante l’evento Pokémon Presents 2026, The Pokémon Company ha annunciato ufficialmente due nuovi giochi, Pokémon Vento e Pokémon Onda, che rappresentano i primi capitoli della decima generazione della serie. Questi titoli entreranno nel catalogo ufficiale e sono stati presentati come i prossimi capitoli principali della saga. La notizia è stata comunicata durante l’annuale evento dedicato ai fan.

Durante il Pokémon Presents 2026, The Pokémon Company ha annunciato ufficialmente Pokémon Vento e Pokémon Onda, i nuovi capitoli principali che daranno inizio alla decima generazione della celebre saga. Il trailer di presentazione ha offerto un primo sguardo alla nuova regione, mettendo in evidenza un’ambientazione ricca di natura e caratterizzata da una forte presenza di ambienti acquatici. La nuova area di gioco si distingue per i suoi paesaggi tropicali, con fitte foreste, distese verdi e vaste zone marine. Una delle novità più interessanti mostrate nel filmato è la possibilità di esplorare i fondali sottomarini, suggerendo un’espansione significativa delle meccaniche di esplorazione rispetto ai capitoli precedenti e un maggiore focus sugli ambienti acquatici. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

© Gamerbrain.net - Pokémon Vento e Onda: I primi Pokèmon confermati

