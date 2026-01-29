Una carriera al servizio della sanità veterinaria pubblica il dottor Roberto Giordani va in pensione
Il dottor Roberto Giordani, responsabile della UOC Sanità Animale ad Ancona, si prepara a lasciare il suo incarico dopo oltre anni di lavoro dedicato alla sanità veterinaria pubblica. Il 31 gennaio segnerà la fine di una lunga carriera, che ha visto Giordani impegnato quotidianamente per la salute degli animali e la sicurezza pubblica.
ANCONA - Il 31 gennaio il dottor Roberto Giordani, Direttore della UOC Sanità Animale della AST Ancona, conclude il suo percorso professionale e si avvia verso una meritata pensione. Con lui si chiude un capitolo importante nel settore veterinario, scritto con vera competenza, visione e senso del.🔗 Leggi su Anconatoday.it
