Il dottor Fabio Gianni va in pensione | era da 23 anni a capo dell' Uoc di Medicina Legale dell' Ast Ancona
Il dottor Fabio Gianni, per 23 anni a capo dell'Uoc di Medicina Legale dell'Ast Ancona, si avvia alla pensione. La sua carriera si è svolta principalmente presso l'Azienda Sanitaria di Ancona, contribuendo allo sviluppo del servizio e alla tutela della salute pubblica. La sua esperienza e professionalità rappresentano un importante capitolo nella storia dell’ospedale e del settore.
ANCONA - Il dottor Fabio Gianni, direttore della Uoc di Medicina Legale dell’Ast Ancona, il 31 dicembre andrà in pensione dopo un lungo percorso lavorativo. Direttore dell’Unità operativa complessa di Medicina Legale dal 1 febbraio 2003, in precedenza era stato capo settore di Medicina legale. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
