Il progetto per spiegare le ragioni del Sì al referendum nelle scuole Valditara sotto attacco | Propaganda

Un progetto nelle scuole superiori, promosso dall'Unione delle Camere Penali di Catanzaro e il Ministero dell'Istruzione, ha suscitato polemiche. L'iniziativa prevede incontri sul tema della Giustizia, con l'obiettivo di approfondire le ragioni del Sì al referendum sulla separazione delle carriere. La questione ha generato dibattito e accuse di propaganda politica, coinvolgendo anche il ministro Valditara, che si è espresso contro le critiche.

Bufera su un progetto pensato per le scuole superiori, nell'ambito di una convenzione stipulata dall'Unione delle Camere Penali di Catanzaro insieme al ministero dell'Istruzione, che prevede incontri sul tema della Giustizia in classe, con un esplicito intento di sostenere le ragioni del Sì sul referendum del 22 e 23 marzo sulla separazione delle carriere. Pd e M5s presentano interrogazioni parlamentari.

