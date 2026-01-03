Attacco Usa in Venezuela il Cesvi | Personale al sicuro proseguono gli aiuti

L’attacco degli Stati Uniti in Venezuela ha coinvolto il personale umanitario del Cesvi, che conferma la sicurezza dei propri operatori e la prosecuzione delle attività di aiuto. Attiva nel paese dal 1999, l’organizzazione bergamasca monitora con attenzione la situazione, garantendo il supporto alle comunità locali nonostante le recenti instabilità. Il suo impegno rimane costante, nel rispetto della sicurezza e delle esigenze delle popolazioni vulnerabili.

