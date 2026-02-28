Pirateria Serie A – arrivano i primi risarcimenti da 1000 euro dagli utenti illegali

Per la prima volta, alcuni utenti coinvolti nella pirateria delle partite di Serie A sono stati individuati e ricevono risarcimenti di 1000 euro. La questura ha notificato le sanzioni a chi ha utilizzato piattaforme illegali per accedere alle trasmissioni. Le autorità hanno identificato questi utenti attraverso sistemi di monitoraggio e hanno proceduto con le comunicazioni ufficiali. La misura mira a contrastare il fenomeno della pirateria online.

La Lega Calcio Serie A comunica che ha ricevuto, a seguito della prima tranche di richieste risarcitorie inviate ai soggetti individuati dalla Guardia di Finanza nell'ambito del Provvedimento Penale n. 77192022 del Tribunale di Lecce, i primi versamenti a titolo di risarcimento danno da parte di utenti pirata che hanno guardato le partite in streaming illegalmente tramite IPTV e VPN. Chi sarà individuato dalle Autorità, dovrà pagare ammende fino a 5 mila euro e versare altri mille euro alla Lega. L'ad Luigi De Siervo: stiamo ripristinando lo stato di legalità, la tolleranza è finita.