In casa nascondevano dosi di cocaina e hashish | arrestati Uno aveva anche oltre 5mila euro in contanti

A Brindisi, un uomo di 31 anni e uno di 55 sono stati arrestati per il possesso di sostanze stupefacenti. Durante una perquisizione domiciliare, sono state trovate dosi di cocaina e hashish, oltre a oltre 5.000 euro in contanti. L'operazione si inserisce nelle attività di contrasto alla droga condotte dalle forze dell'ordine nella città pugliese.

