Pinamonti e Dea sono al centro di una vicenda che ha suscitato molte attese tra tifosi e addetti ai lavori. Dopo 13 giornate di digiuno, la loro relazione sportiva ha attirato l’attenzione, ma finora non si è verificato alcun momento di reale sviluppo. La situazione resta ancora aperta e senza evoluzioni ufficiali, lasciando in sospeso ogni possibile conclusione.

Si fa presto a farne il protagonista più atteso, e non solo perché dopo 13 giornate di digiuno è andato a segno per due gare di fila e alla ‘Dea’, all’andata, ha segnato quello che lui stesso, a margine di un’intervista al ‘Corriere dello Sport’, ha definito "il mio gol più bello della stagione, per l’azione e per la giocata". Ma anche perché, se cerchi in archivio notizie che riguardino Pinamonti e l’ Atalanta, ne trovi anche alcune che raccontano come la società orobica e l’entourage del giocatore si siano più volte confrontati, senza tuttavia trovare quella sintesi che avrebbe fatto di Andrea Pinamonti un giocatore nerazzurro. La prima quando il nerazzurro che vestiva il ‘Pina’ era quello dell’Inter, giugno 2022 e il centravanti era reduce da quella che è la sua miglior stagione, confezionata a Empoli con 36 partite e 13 gol. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pinamonti e Dea, un amore mai sbocciato

Leggi anche: “Addio”. Calcio: salta la panchina del Top club, un amore mai sbocciato

Leggi anche: Andrea Delogu e la dichiarazione a Nikita Perotti: l’amore sbocciato a Ballando?

Tutti gli aggiornamenti su Pinamonti.

Temi più discussi: Pinamonti e Dea, un amore mai sbocciato; Pinamonti e Berardi lanciano il Sassuolo all'8° posto: 3-0 al Verona; Top 11 italiani 26a giornata: Cristante pilastro giallorosso, Dimarco in stato di grazia. E un Berardi così merita la Nazionale; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale.

Pinamonti e Dea, un amore mai sbocciatoL’attaccante vicino al trasferimento all’Atalanta nel 2022, ma anche ad agosto e a dicembre. Ora però cerca il terzo gol consecutivo ... ilrestodelcarlino.it

Sassuolo, Andrea Pinamonti si è raccontato attraverso questa intervista. Le dichiarazioni dell’attaccante neroverdeSassuolo, Andrea Pinamonti si è raccontato attraverso questa intervista. Le dichiarazioni dell’attaccante neroverde Andrea Pinamonti sta vivendo la sua stagione della maturità. L’attaccante del Sassuo ... calcionews24.com

Dopo i gol di Norton Cuffy e Pinamonti ci riproviamo #adv - facebook.com facebook

#Pinamonti esclusivo: "L'Italia Più di migliorarmi non posso fare" x.com