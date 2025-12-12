Andrea Delogu e la dichiarazione a Nikita Perotti | l’amore sbocciato a Ballando?

Andrea Delogu rompe il silenzio e condivide sui social dettagli sulla sua relazione con Nikita Perotti, il ballerino di Ballando con le stelle che ha acceso le voci sulla nuova edizione del programma. Un racconto che rivela un legame emergente tra i due, alimentando l'interesse del pubblico e dei fan.

Cesena, 12 dicembre 2025 – Un legame che sfugge, scivola, sfuma. Andrea Delogu decide di esporsi, ma senza mai davvero mettersi a fuoco, raccontando sui social ciò che la unisce a Nikita Perotti, il ballerino, tra i maestri di Ballando con le stelle, che più di tutti ha alimentato il chiacchiericcio attorno alla nuova edizione del programma di Milly Carlucci. Da settimane il pubblico osserva sguardi complici, intese eloquenti, abbracci che sembrano nascere senza bisogno di nessuna coreografia. E così, davanti all'ennesima ondata di domande, la conduttrice sceglie Instagram per spiegare. O meglio: per dire qualcosa senza dire tutto.

