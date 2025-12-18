La Cucina Italiana e Unicef Italia insieme per una cena di beneficenza che celebra la proclamazione della cucina italiana a patrimonio dell' Unesco
Nelle eleganti sale di Palazzo Serbelloni a Milano, la quarta edizione di TavolaRasa si svolge in un’atmosfera di festa e solidarietà. L’evento, promosso da La Cucina Italiana e UNICEF Italia, celebra un traguardo storico: la proclamazione della cucina italiana a Patrimonio Immateriale dell’Umanità. Un’occasione unica per unire gusto e impegno, onorando le nostre tradizioni e sostenendo cause fondamentali per il futuro.
Nelle sale di Palazzo Serbelloni, cuore raffinato e storico di Milano, la quarta edizione di TavolaRasa, l’evento benefico ideato da La Cucina Italiana a sostegno dell’UNICEF Italia, con i patrocini del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero della cultura, ha assunto quest’anno un valore speciale e storico: celebrare la proclamazione della cucina italiana come Patrimonio Immateriale dell’Umanità. Un riconoscimento che consacra la cucina del nostro Paese come eredità viva, fatta di saperi, gesti e tradizioni. Un traguardo che La Cucina Italiana, fondata nel 1929 da Umberto e Delia Notari, aveva immaginato e sostenuto sin dal 2020, diventando la prima promotrice della candidatura UNESCO. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
