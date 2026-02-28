Picchia la madre e molesta studenti fuori scuola | arrestato un 18enne a Bergamo

Un giovane di 18 anni di Bergamo è stato arrestato dopo aver aggredito la madre e aver molestato studenti fuori dalla scuola. Le forze dell’ordine hanno eseguito l’arresto in seguito alle segnalazioni di comportamenti violenti e minacce rivolte sia alla famiglia che ai giovani nel quartiere. L’intervento è avvenuto in giornata, portando all’adozione delle misure cautelari previste dalla legge.

Un ragazzo di 18 anni di Bergamo è stato arrestato dopo l'ennesima violenza e aggressione nei confronti della madre e minacce verso alcuni studenti della città. Il 18enne cercava soldi per acquistare droga.

Bergamo, minaccia la madre e molesta studenti fuori da scuola: arrestato 18enneNel pomeriggio venerdì 27 febbraio 2026, la Polizia di Stato di Bergamo ha tratto in arresto un giovane italiano residente in città, classe 2007,...

