Bergamo minaccia la madre e molesta studenti fuori da scuola | arrestato 18enne

Nel pomeriggio di venerdì 27 febbraio 2026, la Polizia di Stato di Bergamo ha arrestato un 18enne che aveva minacciato la madre e molestato studenti fuori da una scuola. L’uomo è stato portato in caserma e ora si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria. L’intervento è avvenuto dopo alcune segnalazioni da parte di testimoni presenti sul posto.

Nel pomeriggio venerdì 27 febbraio 2026, la Polizia di Stato di Bergamo ha tratto in arresto un giovane italiano residente in città, classe 2007, ritenuto responsabile di ripetuti maltrattamenti nei confronti della madre e di una serie di molestie e minacce poste in essere nelle ultime settimane ai danni di giovani studenti e studentesse, in particolare nei pressi dei principali istituti scolastici cittadini. L’attività investigativa, condotta dalla locale Squadra Mobile con il fondamentale supporto degli operatori della Divisione Anticrimine – impegnati sin dalle fasi preliminari – ha consentito di ricostruire un grave e articolato quadro indiziario a carico dell’indagato, già noto per comportamenti aggressivi e atteggiamenti intimidatori. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Bergamo, minaccia e aggredisce la madre con un coltello: arrestato 22enneBergamo, 12 gennaio 2026 – Ennesimo caso di violenza tra le mura domestiche: giovedì scorso, 8 gennaio, i carabinieri di Alzano Lombardo, con il...

Tenta di portare via il figlio fuori da scuola: arrestato davanti agli studentiHa aspettato il suono della campanella, poi ha afferrato il figlio per un braccio tentando di portarlo via.

Bergamo, minaccia la madre e molesta studenti fuori da scuola: arrestato 18enneLa madre del giovane sarebbe stata vittima di continue richieste di denaro, spesso accompagnate da minacce, aggressioni verbali e comportamenti violenti, finalizzati all’acquisto di sostanze stupeface ... bergamonews.it

Pognano, per anni maltratta la madre anziana e ne sperpera il patrimonio per comprare droga. Allontanato da casa un 48enneL'indagine dei carabinieri. La donna non era più in grado di provvedere alle proprie necessità. Fortemente debilitata, in un caso è stato necessario il ricovero in ospedale ... bergamo.corriere.it

