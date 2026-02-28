Piandimeleto si appresta a votare alla fine di maggio, con il rinnovo del sindaco e della giunta comunale. Il piccolo comune dell’entroterra, uno dei cinque della provincia di Pesaro e Urbino, si prepara a scegliere chi guiderà il paese per i prossimi anni. Le elezioni rappresentano un momento importante per la comunità locale, che si avvia alla consultazione elettorale.

Piandimeleto si prepara a tornare alle urne alla fine di maggio. Il Comune dell’entroterra è infatti uno dei cinque comuni della provincia di Pesaro e Urbino chiamati al rinnovo dell’amministrazione comunale. Il ritorno alle elezioni si è reso necessario dopo l’elezione di Nicolò Pierini (foto) in Consiglio regionale, incarico che ha comportato la conclusione del suo mandato da sindaco. Attualmente alla guida del Comune c’è il vicesindaco Anita Lazzarini, che sta portando avanti l’attività amministrativa fino alle elezioni, garantendo continuità e operatività. Nicolò Pierini, oggi consigliere regionale, traccia un bilancio di questi due anni di lavoro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Piandimeleto verso il rinnovo del sindaco

Juventus, Yildiz verso il rinnovo: decisiva la volontà del giocatoreYildiz verso il rinnovo Kenan Yildiz è vicinissimo a firmare il rinnovo del contratto che lo legherà al club bianconero fino al 2030 (con alcune...

Rinnovo Maignan, primo importante passo del Milan verso il francese. Il puntoMike Maignan, classe 1995, portiere e capitano del Milan, andrà in scadenza di contratto con il club di Via Aldo Rossi il prossimo 30 giugno 2026:...