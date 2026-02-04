Juventus Yildiz verso il rinnovo | decisiva la volontà del giocatore

La Juventus si avvicina a blindare Kenan Yildiz. Il giovane attaccante sta per firmare il rinnovo del contratto che lo legherà al club fino al 2030, con alcune voci che parlano addirittura del 2031. La volontà del giocatore è decisiva, e con questa firma la società mette a tacere le sirene di altri top club che avevano messo gli occhi su di lui.

Yildiz verso il rinnovo Kenan Yildiz è vicinissimo a firmare il rinnovo del contratto che lo legherà al club bianconero fino al 2030 (con alcune fonti che indicano persino il 2031), blindando così il suo futuro in bianconero e spegnendo sul nascere le sirene di corteggiamento da parte dei top L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Yildiz verso il rinnovo: decisiva la volontà del giocatore Approfondimenti su Juventus Yildiz Juventus, Yildiz verso il rinnovo: accelerazione decisiva e firma vicina La Juventus si avvicina al rinnovo di Kenan Yildiz, consolidando il suo ruolo nel progetto sportivo. Rinnovo Yildiz, la Juventus a lavoro per trattenere il talento turco a Torino: l’aggiornamento sulla volontà delle parti. I dettagli Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. I confess: We Yildiz #juventus #yildiz #JuveInter #edit Ultime notizie su Juventus Yildiz Argomenti discussi: Yildiz brilla e rassicura: La Juve è una famiglia. Ma ora serve il rinnovo del contratto; Yildiz sostituito all'intervallo di Parma-Juve: le sue condizioni; Yildiz verso il forfait in Coppa Italia: Boga subito in campo per Atalanta-Juventus? Come sta il nuovo acquisto bianconero; Infortunio Yildiz, l'esito degli esami: quando torna il numero 10 della Juventus. PROGETTO Juventus, Yildiz verso il rinnovo: pronto un nuovo accordo da top playerDopo avergli affidato la prestigiosa maglia numero 10, il club è pronto a blindare uno dei suoi giocatori più rappresentativi. statoquotidiano.it RINNOVO Juventus, Yildiz verso il rinnovo: accordo a un passo. Le cifre, la durata e l’ultimo nodoNon solo cifre, ma anche durata: il contratto, attualmente in scadenza nel 2029, verrebbe esteso fino al 30 giugno 2031. statoquotidiano.it #Juventus, domani #Yildiz parte con la squadra per #AtalantaJuve x.com C&F - Yildiz-Juventus, rinnovo a un passo: l'impatto sul bilancio tra stipendio e bonus - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.