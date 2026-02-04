Juventus Yildiz verso il rinnovo | decisiva la volontà del giocatore

La Juventus si avvicina a blindare Kenan Yildiz. Il giovane attaccante sta per firmare il rinnovo del contratto che lo legherà al club fino al 2030, con alcune voci che parlano addirittura del 2031. La volontà del giocatore è decisiva, e con questa firma la società mette a tacere le sirene di altri top club che avevano messo gli occhi su di lui.

