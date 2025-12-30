Rinnovo Maignan primo importante passo del Milan verso il francese Il punto

Il Milan si avvicina al rinnovo di Mike Maignan, portiere e capitano del club, con il contratto in scadenza nel giugno 2026. Dopo alcune settimane di incertezza, questa possibilità appare ora più concreta, segnando un passo importante per il futuro del giocatore e della squadra. La decisione rappresenta un segnale di stabilità e continuità per il club rossonero.

Rinnovo Maignan, Moretto: "Nei prossimi giorni in programma un contatto importante con il procuratore del francese" - Intervenuto così sul proprio canale Youtube, il giornalista Matteo Moretto porta nuove interessanti novità in merito al futuro di Mike Maignan. milannews.it

Milan-Hellas Verona, Massimiliano Allegri: "Rinnovo Maignan? La società sta lavorando per il futuro. Nkunku ha una tecnica straordinaria" - Hellas Verona il tecnico rossonero si è esposto in merito al possibile rinnovo dell'estremo difensore francese. eurosport.it

«MAIGNAN-MILAN, OPERAZIONE DISGELO: PRONTI 7 MILIONI PER IL RINNOVO!» #Maignan #Milan #Rinnovo #Allegri #Tuttosport #Calciomercato #SerieA - facebook.com facebook

#Milan, #Allegri in pressing per il rinnovo di #Maignan: nuovo contatto previsto, la situazione x.com

