Sito clone per ricambi auto e bonifici istantanei per raggirare le vittime: in tre denunciati per truffa. Nuovo colpo alle truffe online: i militari della Tenenza della Guardia di Finanza di Busalla, in provincia di Genova, hanno concluso un’articolata attività investigativa che ha portato alla denuncia di tre persone – due uomini e una donna residenti tra le province di Caserta e Avellino – ritenute responsabili di aver creato un sito clone per vendere ricambi auto falsi e aver effettuato bonifici rapidi per svuotare i conti delle vittime.

Sostituzione di persona e truffa aggravata: operazione della Tenenza di Busalla. Indagini in corso per individuare altri malcapitati su scala nazionale Nuovo colpo alle truffe online. I militari della Tenenza della Guardia di Finanza di Busalla, in provincia di Genova, hanno concluso un’articolata attività investigativa che ha portato alla denuncia di tre persone – due uomini e una donna residenti tra le province di Caserta e Avellino – ritenute responsabili di sostituzione di persona e truffa aggravata. L’indagine ha preso avvio dalla denuncia di un residente della Valle Scrivia che, nel tentativo di acquistare un ricambio per la propria auto su un sito web apparentemente professionale, è rimasto vittima di un raggiro.🔗 Leggi su Casertanews.it

Due uomini sono finiti nei guai a Sessa Aurunca per aver venduto finti ricambi auto online.

