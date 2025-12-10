Inquadra il viso della fidanzata mentre dorme e fa partire due bonifici istantanei da 25mila euro

Un uomo sfrutta il riconoscimento facciale per accedere al conto della fidanzata mentre dorme, effettuando due bonifici istantanei da 25mila euro ciascuno. La serata trascorsa insieme si trasforma in un episodio di furto finanziario, lasciando la donna senza alcun denaro. Un caso che solleva interrogativi sulla sicurezza dei sistemi biometrici e sui limiti della fiducia digitale.

La serata insieme, poi quando lei si addormenta lui ne approfitta per sbloccarle l'accesso al conto in banca col riconoscimento facciale e lasciarla senza un centesimo. Succede in provincia di Reggio Emilia, dove un ventenne è stato denunciato con l'accusa di furto aggravato.

