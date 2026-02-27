Nel weekend del 28 febbraio e 1 marzo, al PalaTrieste si svolge la Final Four di pallavolo per la Del Monte Supercoppa, alla sua 30ª edizione. Le squadre di Trento, Perugia, Civitanova e Verona si sfidano in questa competizione che attrae l’attenzione degli appassionati, con la città pronta ad accogliere le partite che determinano il nuovo campione della stagione.

Nel weekend del 28 febbraio e 1 marzo Trieste accende i riflettori su una Final Four di grande richiamo: la Del Monte Supercoppa, giunta alla sua 30ª edizione, inaugura la cornice tra la Regular Season e i Play Off. La manifestazione reca in scena una sfida tra mille emozioni, dove orgoglio sportivo e spettacolo si intrecciano in una cornice di prestigio e tradizione. La 30ª edizione della Del Monte Supercoppa è promossa dalla Lega Pallavolo Serie A in collaborazione con il Comitato Regionale FIPAV Friuli-Venezia Giulia, con il sostegno della Regione Friuli-Venezia Giulia tramite PromoTurismo FVG e con il contributo del Comune di Trieste. Il torneo si svolge sul taraflex del PalaTrieste, offrendo una Final Four ricca di adrenalina e contenuti sportivi di alto livello.

© Mondosport24.com - Sfida per la Supercoppa al PalaTrieste: Trento, Perugia, Civitanova e Verova in campo

Supercoppa, atto primo: Perugia-Trento e Civitanova-Verona valgono la finale!

Superlega senza respiro: Trento sfida Civitanova, Perugia riceve Milano nella prima giornata del 2026

