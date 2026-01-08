Alessio Nepi torna a Perugia, questa volta come calciatore. Dopo aver iniziato come raccattapalle al Curi, ora veste la maglia biancorossa come nuovo attaccante, arrivato dal Giugliano. Con 8 gol tra campionato e Coppa Italia, Nepi rappresenta un ritorno alle origini e una nuova opportunità per il club di Pian di Massiano. La sua esperienza e determinazione saranno elementi chiave nel percorso della squadra.

Da raccattapalle del Grifo a primo acquisto della sessione invernale del club di Pian di Massiano. È la storia di Alessio Nepi, nuovo centravanti biancorosso, prelevato dal Giugliano con un bagaglio di 8 gol in questa prima parte di stagione tra campionato (6) e Coppa Italia. "Quando avevo 13 anni e giocavo negli esordienti del Perugia, sono stato il raccattapalle in tutte le gare casalinghe di quel Grifo di Camplone che conquistò la serie B – racconta Nepi –. Il ricordo di uno stadio spesso pieno e quell’entusiasmo mi ha portato a scegliere Perugia rispetto ad altre squadre importanti che mi avevano cercato". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Perugia, il ritorno di Alessio Nepi: "Ero raccattapalle, il Curi mi stregò"

