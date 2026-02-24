perugia tour de force di fuoco per la salvezza pineto livorno pontedera in nove giorni

Il Perugia affronta un calendario intenso a causa di tre partite in nove giorni che decidono la sua permanenza in categoria. La squadra deve recuperare energie e concentrazione dopo le sfide contro Pineto, Livorno e Pontedera, tutte fondamentali per evitare la retrocessione. Tedesco e il suo staff lavorano senza sosta per trovare la migliore strategia. La tensione si fa sentire in vista di questo sprint decisivo.

Si apre una settimana importante che precede una settimana cruciale per il futuro del Perugia. Tedesco e il suo staff devono preparare al meglio i biancorossi chiamati ad un trittico-chiave per la salvezza. E stavolta, rispetto all’ultimo, recente, il Perugia dovrà mettere in cascina più fieno. Già, perché il tris ravvicinato Sambenedettese-PIanese-Carpi ha portato nelle casse biancorosse solo quattro punti. Abbastanza evidente il calo fisico della squadra biancorossa nell’ultima sfida, ora con le due settimane di lavoro la speranza è che anche i nuovi possano trovare una buona condizione per garantire un turn over di livello. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Il Bisonte Firenze, con Monviso Volley inizia il tour de force per la salvezzaIl Bisonte Firenze inizia il 2026 con una trasferta importante a Villafranca Piemonte, affrontando Monviso Volley nella diciottesima giornata di Serie A1.

Atalanta, il tour de force parte dalla capitale: contro la Lazio si apre un ciclo di fuocoL’Atalanta inizia il suo tour intenso a Roma, dove affronta la Lazio.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Tour de force in viaggio. Grifo, serve un tris da bigIl Perugia dovrà sfidare l’emergenza, confidare nella buona sorte ed evitare cartellini gialli. Visto l’elenco dei calciatori indisponibili per infortuni pesanti (e quindi non vicini al rientro), il ... sport.quotidiano.net

La Valsa contro i campioni. Perugia è in un tour de forceIl livello si alza, per una Valsa Group che dopo aver passato le ultime giornate all’arrembaggio adesso indossa scudo ed elmetto nel tentativo di difendere dall’assalto di Piacenza e Civitanova un ... ilrestodelcarlino.it

L'Unione Sportiva Livorno 1915 comunica che, come appurato dagli esami effettuati dallo staff medico del club, l'infortunio occorso a Samuel Di Carmine durante Livorno-Pineto è una lesione di primo grado al muscolo semimembranoso. Buon recupero Samu - facebook.com facebook

Livorno, basta un gol contro il Pineto x.com