Permesso a costruire rilasciato e poi negato | Comune condannato dal Tar

Un permesso a costruire concesso e poi negato costa caro al Comune di Maddaloni condannato a pagare quattromila euro per le spese di giudizio affrontate da due cittadini proprietari di un immobile in via Appia. Lo ha deciso il Tar che ha accolto il ricorso della coppia di residenti e annullato il. 🔗 Leggi su Casertanews.it

