Aurora Livoli è stata uccisa da Emilio Gabriel Valdez Velazco, un uomo di 57 anni con precedenti penali e numerosi alias. Il peruviano, già espulso due volte, aveva il permesso di soggiorno negato per motivi di sicurezza, nonostante il passaporto scaduto. La vicenda evidenzia le criticità nella gestione dei controlli sull’immigrazione e sulla sicurezza.

Emilio Gabriel Valdez Velazco, il peruviano di 57 anni indagato per l'omicidio di Aurora Livoli, ha numerosi alias e precedenti penali per rapina aggravata, violenza sessuale e immigrazione. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Aurora Livoli, il killer era già stato espulso due volte (ma aveva il passaporto scaduto): «Permesso di soggiorno negato perché pericoloso»

Leggi anche: Omicidio Aurora Livoli, il peruviano era già stato espulso

Leggi anche: Droga e permesso di soggiorno negato: espulsi due stranieri irregolari

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Gli ultimi spostamenti di Aurora Livoli, l'uomo ripreso insieme a lei e l'autopsia: le indagini sull'omicidio; Aurora Livoli, il killer non doveva essere in Italia; Aurora Livoli trovata morta a Milano, il video diffuso per identificarla: è con un uomo che la segue; A Milano fermato il presunto killer di Aurora Livoli, è un aggressore seriale.

Aurora Livoli, il killer era già stato espulso due volte (ma aveva il passaporto scaduto): «Permesso di soggiorno negato perché pericoloso» - Emilio Gabriel Valdez Velazco, il peruviano di 57 anni indagato per l'omicidio di Aurora Livoli, ha numerosi alias e precedenti penali per rapina aggravata, violenza sessuale e ... leggo.it