Aurora Livoli il killer era già stato espulso due volte ma aveva il passaporto scaduto | Permesso di soggiorno negato perché pericoloso
Aurora Livoli è stata uccisa da Emilio Gabriel Valdez Velazco, un uomo di 57 anni con precedenti penali e numerosi alias. Il peruviano, già espulso due volte, aveva il permesso di soggiorno negato per motivi di sicurezza, nonostante il passaporto scaduto. La vicenda evidenzia le criticità nella gestione dei controlli sull’immigrazione e sulla sicurezza.
Emilio Gabriel Valdez Velazco, il peruviano di 57 anni indagato per l'omicidio di Aurora Livoli, ha numerosi alias e precedenti penali per rapina aggravata, violenza sessuale e immigrazione. 🔗 Leggi su Leggo.it
