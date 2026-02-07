Moreso fa volare il Cerignola l' Audace batte la Salernitana dell' ex Raffaele
L’Audace conquista un risultato importante battendo la Salernitana dell’ex Raffaele. La squadra di Moreso fa volare il Cerignola, dimostrando che il blitz allo Zaccheria non è stato un caso. I tifosi possono festeggiare, perché questa vittoria vale molto.
Un successo di grande prestigio, a conferma che il blitz allo ‘Zaccheria’ è stato tutt'altro che casuale. L'Audace Cerignola impone la legge del ‘Monterisi’ battendo la quotatissima Salernitana, ulteriormente rinforzata dalla finestra invernale del mercato. Eppure, gli innesti prestigiosi non.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
