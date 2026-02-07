Moreso fa volare il Cerignola l' Audace batte la Salernitana dell' ex Raffaele

Da foggiatoday.it 7 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Audace conquista un risultato importante battendo la Salernitana dell’ex Raffaele. La squadra di Moreso fa volare il Cerignola, dimostrando che il blitz allo Zaccheria non è stato un caso. I tifosi possono festeggiare, perché questa vittoria vale molto.

Un successo di grande prestigio, a conferma che il blitz allo ‘Zaccheria’ è stato tutt'altro che casuale. L'Audace Cerignola impone la legge del ‘Monterisi’ battendo la quotatissima Salernitana, ulteriormente rinforzata dalla finestra invernale del mercato. Eppure, gli innesti prestigiosi non.🔗 Leggi su Foggiatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Cerignola Audace

Pagelle Audace Cerignola-Salernitana 1-0: il tracollo di Raffaele e degli ex, soluzione interna in caso di esonero

La Salernitana perde ancora e questa volta in casa dell’Audace Cerignola, che vince 1-0.

Salernitana a Cerignola, la rabbia di Raffaele: "Abbiamo ancora più fame"

La Salernitana arriva a Cerignola con la voglia di riscattare le ultime delusioni.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.