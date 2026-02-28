Gli Stati Uniti e Israele hanno condotto un nuovo attacco contro l’Iran, con un primo raid vicino agli uffici dell’ayatollah Ali Khamenei, la guida suprema del paese. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali, che hanno riferito di operazioni di combattimento di rilevante entità. Donald Trump ha dichiarato che si tratta di azioni volte a fermare il nucleare iraniano.

Stati Uniti e Israele hanno lanciato un attacco all’Iran: il primo raid si è verificato nei pressi degli uffici della guida suprema, l’ayatollah Ali Khamenei. I media iraniani hanno parlato di attacchi in tutto il Paese, e si è potuto vedere del fumo levarsi dalla capitale Teheran. Il presidente Donald Trump ha dichiarato, in un video pubblicato sui social media, che gli Stati Uniti hanno avviato “ importanti operazioni di combattimento in Iran”. Perché Stati Uniti e Israele hanno attaccato l’Iran, Donald Trump: “Stop al nucleare, importanti operazioni di combattimento” (ANSA FOTO) – Notizie.com Secondo il tycoon, Teheran avrebbe continuato a sviluppare il suo programma nucleare con la previsione di sviluppare missili per raggiungere gli Stati Uniti, e ha fatto appello al popolo iraniano affinché “ prenda il controllo del suo governo “. 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Perché Stati Uniti e Israele hanno (di nuovo) attaccato l’Iran, Donald Trump: “Stop al nucleare, importanti operazioni di combattimento”

Israele e Stati Uniti hanno attaccato l’IranSabato mattina il ministero della difesa israeliano ha annunciato di aver lanciato un “attacco preventivo” contro l’Iran.

Stati Uniti e Israele attaccano l’Iran con l’operazione “Ruggito del leone”: esplosioni in varie città. Trump: “Non avranno mai il nucleare”Nelle prime ore di questa mattina, 28 febbraio 2026, “Israele ha lanciato un attacco preventivo contro l’Iran per rimuovere le minacce nei suoi...

Tensione USA-Iran: Trump lancia ultimatum sul nucleare, Teheran risponde con forza

Contenuti utili per approfondire Perché Stati Uniti.

Temi più discussi: Perché Trump ha attaccato l'Iran ora? Le sei ragioni che lo hanno convinto; Gli Stati Uniti si sono preparati per un attacco all’Iran; Attacco all'Iran oppure no? Le tre opzioni di Washington; Perché gli Usa vogliono schierare l’artiglieria pesante in Iran.

Qual è la strategia degli Stati Uniti sull’Iran: le opzioni sul tavolo di Donald TrumpIn Svizzera, a Ginevra, oggi c’è stato il terzo round di colloqui tra l’Iran e gli Stati Uniti, con la mediazione dell’Oman, sulla annosa questione del programma nucleare iraniano. Teheran continua a ... fanpage.it

Per ora dai nuovi negoziati tra Iran e Stati Uniti non è uscito moltoQuelli sul programma nucleare iraniano, su cui c'era molta attesa per la possibilità sempre più concreta di un attacco statunitense ... ilpost.it

la Repubblica. . Il presidente degli Stati Uniti Trump ha detto che vuole nazionalizzare le elezioni americane, in sostanza quindi dare il controllo al governo federale. Secondo i suoi avversari è un pericolo perché ciò significa tentare di manipolarle. Il punto del - facebook.com facebook